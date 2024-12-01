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Архангелогородцы перед новым годом стараются раздать долги

Убраться дома, отдать долги, нарядить елку, упаковать подарки — архангелогородцы поделились работающими новогодними приметами. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

4 из 10 архангелогородцев (40%) имеют традиции, приметы, ритуалы, которые обязательно нужно успеть воплотить в жизнь до наступления Нового года, причем подобные суеверия более характерны для женщин, чем для мужчин (43% против 37% соответственно).

 В первую очередь, архангелогородцы стремятся сделать уборку — так ответил каждый шестой из тех, кто имеет традиции (16%). На втором месте примета, согласно которой нужно обязательно успеть отдать долги (15%). По 12% ответивших относят к обязательным предновогодним ритуалам украшение елки и упаковку подарков. Доделать запланированные дела и приготовить праздничное блюдо, обладающее особым символизмом, стремятся по 9%. Выбрасывать ненужный хлам и составлять план на следующий год точно будут по 3% опрошенных. 2% упомянули традицию загадать желание под бой курантов. По 1% ответивших считают хорошими приметами встречи с родными, просмотр новогодних фильмов, оплату налогов и коммунальных платежей.

  Главная мужская предновогодняя традиция — раздать долги. Женщины чаще верят в приметы, связанные с наведением чистоты, украшением дома и избавлением от хлама.

30 декабрь 10:24 | : Будни

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