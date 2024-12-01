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Архангелогородцы рассказали о нелюбимых делах в преддверии Нового года

В подготовке к новогоднему торжеству мужчин раздражает поиск подарков, женщин — приготовление угощений. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, что больше всего сердит в подготовке к празднованию Нового года. В открытом опросе приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Каждый второй горожанин (49%) испытывает дискомфорт от некоторых предновогодних обязанностей. По 10% архангелогородцев рассказали, что больше всего не любят приготовление праздничных блюд и поиск подарков. Закупка продуктов и общая суета напрягает по 9% горожан соответственно. От мытья праздничной посуды и уборки не в восторге 8% ответивших. Тех, кого раздражает абсолютно все, и тех, кто не доволен большими тратами, — по 6%. Украшают елку, не испытывая удовольствия, — 3%. По 1% респондентов указали на то, что им не нравится долгое ожидание праздника, корпоративные мероприятия и поздравительная «обязаловка», когда нужно одарить руководство, коллег, клиентов, партнеров и проч.
 
 Для 34% архангелогородцев нет дел, которые бы раздражали их в предновогодней суете: «Это самый любимый праздник!»
 
 Мужчин в преддверии Нового года больше всего сердит необходимость выбирать подарки. Женщин раздражает обязанность готовить.

(фото с https://investaudit.ru) 

29 декабрь 10:10 | : Будни

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