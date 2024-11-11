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Состоятельным архангелогородцам нравится дарить подарки

Большинству архангелогородцев в равной степени нравится и дарить, и получать подарки. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

По результатам опроса, проведенного в преддверии Нового года, выяснилось, что большинству архангелогородцев в равной степени нравится и дарить, и получать подарки (53%). 27% горожан больше любят дарить, а 9% — принимать. Еще 11% опрошенных претят оба процесса.

 2 из 3 женщин одинаково нравится и дарение, и получение подарков. Среди мужчин оказалось больше, чем среди женщин, любителей получать подарки, а также тех, кто не любит ни одаривать, ни принимать.

 Чем старше архангелогородцы, тем больше им нравится процесс преподнесения подарков: любят дарить 25—26% среди тех, кому от 35 лет, а среди более молодых таких 17%. Каждому восьмому горожанину до 35 лет не нравится ничего связанного с подарками.

 Архангелогородцы с зарплатой от 100 тысяч рублей предпочитают процесс дарения чаще тех, кто зарабатывает меньше (29%). И преподносить подарки, и принимать их чаще нравится респондентам с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц (65%).

 Среди горожан, имеющих детей, больше как тех, кому нравится только одаривать, так и тех, кто любит и дарить, и получать подарки, чем среди бездетных.

07 декабрь 09:00 | : Будни

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