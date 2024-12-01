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Архангелогородцы спешат с покупкой новогодних подарков

Женщины предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а мужчины — спонтанно. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

66% архангелогородцев покупают новогодние подарки: 22% — спонтанно, 21% — за 2—3 недели, 18% — за месяц до Нового года и 5% за несколько месяцев до предстоящего праздника. 24% ничего не покупают: среди них есть те, кому претит эта традиция, но больше — сторонников одаривать деньгами.
 
 Покупают новогодние подарки чаще женщины (76% против 53% мужчин). Причем представительницы слабого пола стараются готовиться заблаговременно, мужчины же склонны осуществлять покупки спонтанно.
 
 Архангелогородцы в возрасте от 35 до 45 лет (73%) покупают подарки чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.
 
 Чем выше доход архангелогородцев, тем чаще они покупают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупку подарков спонтанно (39%).

(фотошутка недоброжелательной страны)

15 декабрь 08:47 | : Будни

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