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От уборки до фотосессии. Самые важные предновогодние дела россиян

Главные предновогодние дела россиян — это покупка подарков и генеральная уборка. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

 До Нового года каждый десятый россиянин (10%) планирует успеть купить подарки родным и друзьям, каждый двадцатый (5%) — сделать уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 4% опрошенных.

Еще 4% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями).

По 3% намерены закончить обучение и просто отдохнуть.

По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей.

Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов.

Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 11%: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и проч.

 15% россиян — гуру тайм-менеджмента: они утверждают, что уже успели сделать все предновогодние дела.

 Своевременной покупкой новогодних подарков, предпраздничной уборкой, украшением дома, похудением и прическами чаще обеспокоены женщины, а окончанием ремонта квартир и авто — мужчины.

29 декабрь 07:12 | : Будни

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