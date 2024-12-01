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Александр Спиридонов решил побыть немного волшебником

В преддверии новогодних праздников депутат Государственной Думы Александр Спиридонов (фракция "Единая Россия") принял участие в доброй и волшебной акции "Елка Желаний", организованной партией "Единая Россия". Эта акция стала уже традиционной и дарит радость детям, исполняя их заветные мечты. 

Что такое "Елка Желаний"?

"Елка Желаний" – это всероссийская благотворительная акция, в рамках которой на новогодних елках размещаются открытки с желаниями детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей. Любой желающий может выбрать открытку и исполнить мечту ребенка, подарив ему долгожданный подарок. 

Александр Спиридонов подчеркнул важность этой акции, отметив, что Новый год – это время чудес и каждый ребенок должен почувствовать радость праздника.

Акция "Елка Желаний" – это прекрасная возможность стать немного волшебником и подарить детям незабываемые эмоции. Присоединяйтесь к этой доброй инициативе, и вместе мы сможем сделать этот мир чуточку лучше!

27 декабрь 12:15 | : Будни

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