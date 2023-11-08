Офицеры архангельского УФСИН исполнили мечту 6-летнего мальчика

Личный состав исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) присоединился ко Всероссийской акции "Елка желаний". Офицеры исполнили мечту шестилетнего мальчика.

Новогоднее благотворительное мероприятие нацелено на исполнение желаний детей, оказавшихся в затруднительной ситуации, оно наполнено радостью и волшебством. Активный жизнерадостный Александр любит подвижные игры, ходить на спектакли, а в свободное время с удовольствием собирает машинки и другую технику из конструкторов. Поэтому в письме у Деда Мороза, оставленном на сайте проекта, он попросил новый набор Лего.

Желание мальчика исполнили сотрудники ИК-1 регионального УФСИН. В костюмах зимнего волшебника и Снегурочки они приехали к Саше домой и вручили ему долгожданный подарок.

- Новый год – это время чудес, надежд и сюрпризов, поэтому мы с удовольствием присоединились ко Всероссийской акции "Елка желаний", которая дает возможность дарить тепло и заботу детям, - отметил Алексей Карлин, начальник ФКУ ИК-1 УФСИН России по Архангельской области.