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Сенатор Виктор Новожилов исполняет мечты ребятишек

Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Новожилов принял участие в акции «Елка желаний» и воплотит два детских новогодних пожелания. 

 «Ёлка желаний» традиционное мероприятие. И я уже не первый раз с удовольствием в нем участвую. В этом году Юный Рустам мечтает об умной колонке. А Марк, житель Луганской народной республики, — о футбольных бутсах. Все желания обязательно выполним»! – подчеркнул Виктор Новожилов. 

Благотворительная акция «Елка желаний» на протяжении уже ряда лет проводится к Новому году, исполняя в зимние месяцы тысячи пожеланий сирот, детей из малообеспеченных семей, малышей или пожилых людей, страдающих тяжелым недугом.

В канун 2023 года акция организована в пятый раз, за первые четыре года были исполнены 59 тысяч 450 заветных идей.

16 декабрь 15:30 | : Будни

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