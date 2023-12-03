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Александр Спиридонов приготовил серьезному мальчику новогодний сюрприз

Депутат Государственной Думы от Архангельской области Александр Спиридонов на «Ёлке желаний» поможет поверить в чудо мальчику из Архангельска. 

11-летний северянин, солидно представившись Игорем Игоревичем, ожидает под Новый год сюрприз. Ребёнок решил подойти к акции «Ёлка желаний», не мудрствуя лукаво, – пусть волшебный Дед Мороз, на своё усмотрение, выберет для него подарок. Мальчик уверен, что добрый Дедушка – это не родители, с практичным ко всему подходом. 

Депутату Александру Спиридонову, когда он снял с зелёной красавицы заветный шар, задача сложной не показалась, хоть Игорь Игоревич и преподнёс сюрприз с сюрпризом.

- Разумеется, подойду к покупке подарка творчески и нестандартно, - отметил единоросс Александр Спиридонов. - Прекрасная и очень добрая «Ёлка желаний», в которой сам участвую несколько лет, позволяет многим северянам дарить радость детям. Создать новогоднее настроение совершенно незнакомому ребёнку по-настоящему радует. Дарить подарки, а значит, в детском понимании, совершить чудо, которое ждёшь по Новый год, приносит только положительные эмоции. Меня вдохновляют детские счастливые глаза! Рад, что в «Ёлке желаний» участников становится с каждым годом больше.

Акция «Ёлка желаний» – это забота о здоровом будущем наших детей. Исполнение желаний поможет мальчикам и девочкам осуществлять задуманное и во взрослой жизни.


 

26 декабрь 19:32 | : Будни

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