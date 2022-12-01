Благотворительная «Ёлка желаний» стартовала в Заостровье

По инициативе члена фракции «Единая Россия» в районном Собрании депутатов, руководителя Заостровской больницы Натальи Флеглер на территории Заостровья прошла благотворительная акция «Ёлка желаний».
Депутаты, предприниматели, жители Заостровья откликнулись на призыв поздравить детей и осуществить заветные новогодние желания, помогли деду Морозу в приобретении подарков.
Детей из многодетных и нуждающихся в особом внимании поздравил дедушка Мороз со Снегурочкой и коллектив ростовых кукол «Плюшевая радость».
Более 20 детей из Заостровья поняли, что если очень захотеть, то мечты обязательно сбываются!
Заостровская больница благодарит коллектив «Плюшевая радость» за новогоднюю сказку и всех тем, кто принял непосредственное участие в организации праздника: депутату Архангельской городской Думы фракции «Единая Россия» Сергею Чанчикову, начальнику управления ПАО «Севералмаз» Владимиру Губанову, руководителю ООО «Химбаза» Антону Кононову, неравнодушным жителям Заостровья Алексею Пугину, Елене Зигаевой и всем остальным помощникам Деда Мороза! А также сотрудникам больницы в организации мероприятия: Наталии Бабеновской, Людмиле Рипаковой -Старцевой, Анастасии Васильевой, Елене Ляпаковой, Романовой Галине и многим другим.