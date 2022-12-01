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Благотворительная «Ёлка желаний» стартовала в Заостровье

По инициативе члена фракции «Единая Россия» в районном Собрании депутатов, руководителя Заостровской больницы Натальи Флеглер на территории Заостровья прошла благотворительная акция «Ёлка желаний».

Депутаты, предприниматели, жители Заостровья откликнулись на призыв поздравить детей и осуществить заветные новогодние желания, помогли деду Морозу в приобретении подарков. 

Детей из многодетных и нуждающихся в особом внимании поздравил дедушка Мороз  со Снегурочкой и коллектив ростовых кукол «Плюшевая радость».

Более 20 детей из Заостровья поняли, что если очень захотеть, то мечты обязательно сбываются!

Заостровская больница благодарит коллектив «Плюшевая радость» за новогоднюю сказку и всех тем, кто принял непосредственное участие в организации праздника: депутату Архангельской городской Думы фракции «Единая Россия» Сергею Чанчикову,  начальнику управления ПАО «Севералмаз» Владимиру Губанову, руководителю ООО «Химбаза» Антону Кононову, неравнодушным жителям Заостровья Алексею Пугину, Елене Зигаевой и всем остальным помощникам Деда Мороза! А также сотрудникам больницы в организации мероприятия: Наталии Бабеновской, Людмиле Рипаковой -Старцевой, Анастасии Васильевой, Елене Ляпаковой, Романовой Галине и многим другим. 


22 декабрь 12:08 | : Будни

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