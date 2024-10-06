Митрополит Корнилий: "Когда человек встречается с Христом..."

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 6 октября, в неделю 15-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

В сей воскресный день мы с вами, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, совершили первую Божественную литургию в приделе в честь нерукотворенного образа Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. За богослужением мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос на море Тивериадском сотворил великое чудо, после которого призывал святых Своих учеников и апостолов на служение. Множество народа теснило Божественного Спасителя, когда Он проповедовал, и Он увидел две лодки, стоящие на воде, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Господь вошел в лодку, которая принадлежала будущему апостолу Петру, а тогда еще Симону, попросил его немного отплыть от берега и стал проповедовать из лодки. Почему так поступил Спаситель? Во-первых, Его теснил народ, а с кормы ладьи Его Божественное слово могли слышать все люди. В каждом православном храме пред Царскими вратами на солее мы видим возвышение, называемое амвон, и оно символизирует корму ладьи. Стоя на этом месте священник проповедует Слово Божие, чтобы каждый верующий человек, который находится в храме, видел священнослужителя и слышал живое слово проповеди.

В сегодняшнем евангельском повествовании святой апостол и евангелист Лука умалчивает, о чем проповедовал Спаситель, стоя на корме лодки, но говорит о том, что по окончании Своей проповеди Господь обратился к Симону и сказал: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал Ему в ответ: «Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Если мы с вами сейчас переместимся на берега Галилейского моря, то увидим, что там ничего не изменилось за две тысячи лет, такие же водные просторы, такие же рыбаки и сети, возможно, изменились лишь корабли, они теперь сделаны из металла, а не из дерева. Симон был рыбаком, и отец его также был рыбаком. Он знал всё о ловле рыбы, прекрасно разбирался в том, когда нужно ловить, а когда этого делать не стоит. И вот он послушал Того, Кто не был рыбаком, и мы слышим сакраментальные слова сегодняшнего евангельского чтения. Симон говорит: «По слову Твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. Они дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Так огромен был улов, который получил по слову Христа Спасителя будущий апостол Петр! Почему так получилось? Господь награждает человека, который служит Ему. Господь никогда ни перед кем не остается «в долгу»! Если человек трудится Господу с чистым сердцем, работаем для Господа, то Он дает нам награду, как сегодня мы видим в евангельском чтении. Такого богатого улова никогда не видели в своей жизни рыбаки, которые с детства трудились на этом море. Увидев, что пред ним не простой человек, а Христос, Которому повинуется даже стихия, весь видимый и невидимый мир, припал к Его коленям, взмолился и сказал: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный». Как далее пишет святой апостол и евангелист Лука, ужас объял Симона и всех, бывших с ним — Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. Мы видим, что покаяние постучалось в сердце Симона, и он раскаялся пред Господом. Кающийся человек — не тот, кто приходит на Исповедь и с пафосом говорит: «Я великий грешник», ибо стоит в адрес этого человека сказать что-то неприятное, и тотчас от его «покаяния» не останется и следа. А у будущего апостола Петра мы видим подлинное покаяние, ибо он почувствовал Бога пред собою. Он осознавал свою греховность пред величеством славы Божией. Симон видел, как стихия повинуется Господу, и взмолился пред Ним с глубоким смирением, ощущая себя грешным человеком. В ответ на покаянную мольбу Господь сказал Симону: «Не бойся; отныне будешь ловить человеков». Что означают эти слова? Для чего же уловлять человеков? Для Царствия Небесного. Святым апостолам надлежало принять благословение от Господа и пойти проповедовать Распятого и Воскресшего Христа ко всем племенам и ко всем народам. Мы читаем в Книге деяний святых апостолов о том, как после Сошествия Святого Духа святой апостол Петр сказал свою первую проповедь, и тут же три тысячи человек крестились по его слову. Ученики Христовы пошли по всему миру и уловили многие тысячи людей для Царствия Небесного. По единому их слову люди приносили покаяние и крестились во имя Святой Троицы. До последнего своего издыхания и до последней капли крови они свидетельствовали о Христе Спасителе нашем, отдавая жизнь за правду Божию и уловляя людей в Царство Божие.

Возлюбленные во Христе братья и сестры, почерпнем себе пример того, как мы всё должны делать по благословению Божию. Одно лишь слово Божие, одно Его благословение, и какой богатый улов получили будущие святые апостолы! Что же было потом? Они, как повествует евангелист, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и последовали за Христом Спасителем. Как же так? Они никогда в жизни не имели такого улова, как в этот раз, и разве можно было всё это бросить!? Когда человек встречается со Христом, ничто земное ему становится больше не нужно, он оставляет все свои земные интересы и следует за Господом. Такой пример мы и видим в сегодняшнем евангельском чтении. Также мы видим пример послушания: апостол Петр без всякого возражения поступил так, как сказал ему Христос Спаситель. Порой люди спрашивают, как им узнать волю Божию. Сегодня мы видим, как она проявилась в жизни святого апостола Петра, который по единому слову Спасителя исполнил всё, что сказал Господь. Мы с вами, получая на что-либо благословение, должны руководствоваться не своим «я», а делать так, как научает нас Священное Писание. Во времена, когда имя Божие было записано златыми буквами в сердцах наших с вами предков, и сеятель, прежде чем засеять поле, в молитве испрашивал благословение Божие для того, чтобы его доброе делание не было тщетным. Но пришли другие времена, когда люди отвернулись от Бога, и были лозунги «Весь мир мы разрушим до основанья, а затем…мы наш, мы новый мир построим». Что же было затем? Страшные бедствия, которые посетили наш народ, отрекшийся от Бога и от Его благословения. По милости Божией сегодня мы живем в свободное время, когда мы можем исповедовать Бога, руководствоваться Его благословением и призывать Господа в помощь и заступление. Никто не возбраняет приходить в храмы Божии, и мы верим и знаем, что если с нами будет благословение Божие, то всё в нашей жизни исполнится. Да благословит Господь Бог Церковь нашу Православную, Отечество наше Российское и весь народ Божий во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!