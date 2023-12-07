"Сегодня Бог сошел на землю". Рождественская литургия митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в ночь на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили архангельские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

По запричастном стихе глава митрополии огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, со светлым и спасительным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Сегодня Бог сошел на землю для того, чтобы человек взошел на небо, говорят нам святые отцы. Мысленно перенесемся во град Вифлеем, где произошло сие знаменательное событие для всего мира. Вифлеем переводится как «дом хлеба». Град царя Давида, в котором по предсказаниям всех пророков должен был явиться Мессия, Христос, Спаситель всего мира. Человечество несколько тысячелетий ожидало пришествия в мир Христа Спасителя, а кто же присутствовал при великой тайне Боговоплощения? Прежде всего, Пречистая Преблагословенная Богоизбранная Отроковица Мария, Которая послужила этой великой тайне. В Предвечном Совете Святой Троицы решено было, что семя жены сотрет главу змия, и многие поколения людей ожидали, когда же придет Избавитель всего мира, но, видимо, среди всего человечества на находилось такой смиренной Отроковицы, Которая смогла бы послужить для спасения мира, в Которой мог бы вселиться Господь, Которого не вмещает вся вселенная. Тайна Боговоплощения свершилась при малом количестве людей. Мы видим праведного Иосифа, о котором говорит святой апостол и евангелист Матфей. Мы видим простых сердцем пастухов, которые первыми пришли и поклонились в вертепе Новорожденному Богомладенцу Христу Спасителю. Они имели глубокую веру и знали, что должен был явиться Мессия, и сподобились слышать ангельское пение «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение».

Сегодня за богослужением мы слышали евангельское чтение о том, как три волхва пришли из далекой страны для того, чтобы поклониться Христу Спасителю. Ограниченный круг людей присутствовал при Боговоплощении, и мы видим, что они все являют нам примеры горячей веры во Христа, Господа и Спасителя нашего. Три великих царя принесли дары Богомладенцу Христу — злато, смирну и ладан. Почему же именно это они принесли Господу? Ладан как Богу, смирну как человеку и злато как царю, объясняют нам святые отцы. А что же мы с вами сегодня принесем Христу в эту спасительную светлую рождественскую ночь? Как мы слышали сегодня в послании Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, принесем Господу наше смирение, ибо Спаситель в Евангелии четко говорит о Себе: «Научитеся от мене, яко кроток есмь и смирен сердцем». Будем помнить, возлюбленные во Христе, что смирение — это не слабость, а великая высокая спасительная добродетель каждого верующего во Христа. Принесем Господу Богу нашу веру, надежду и любовь к Нему и будем помнить всегда, что Он явился в мир ради спасения всего человечества. Каждый младенец, приходящий в мир, не ведает будущего, но Богомладенец Христос знал, что Он должен будет распят на Кресте ради нас и ради нашего спасения. Новорожденный Богомладенец Христос Спаситель дарует прежде всего мир в наших душах, мир во Отечестве нашем, мир во всей вселенной! Да утвердит всех нас Господь в несении нашего жизненного креста! Тихую радость о Рождестве Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа понесем ближним и домашним, принесем ее тем, кто сегодня не смог прийти в храм по своей старости или болезни. Поделимся радостью, как призвал нас Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пусть благословение Божие всегда пребывает с нами, как мы слышали вчера за всенощным бдением и в паремиях, которые читались за великой вечерней в сочельник Рождества Христова: «С нами Бог, разумейте языцы и покаряйтеся, яко с нами Бог!» Как говорит святой первоверховный апостол Павел, если с нами Бог, то нам ничего не страшно, ни скорби, ни утраты, никакие враги. Вместе с ангелами громогласно воскликнем «Яко с нами Бог» во веки веков. Аминь!

(по материалам Архангельской епархии)

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