Митрополит Корнилий рассказал о помощи Сергия Радонежского ныне живущим

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 октября, в неделю 18-ю по Пятидесятнице, праздник преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора (регент Татьяна Горшкова).

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня за Божественной литургией мы с вами, возлюбленные о Господе братья и сестры, слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос, пребывая у озера Геннисаретского в окружении множества теснивших Его людей, увидел две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, то есть принадлежала будущему апостолу Петру, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Святой апостол и евангелист Лука умалчивает, о чем проповедовал Спаситель в тот день, но говорит лишь, что когда Господь перестал учить, Он сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон, который с детства был рыбаком, сказал Ему в ответ: «Наставник! Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». По человеческому разумению они не должны были ничего поймать, но евангелист говорит о том, что по слову Христа Спасителя они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак рыбакам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Божественного Учителя и сказал: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный». Как пишет евангелист, ужас объял Симона, Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону, от этого лова рыб, но Господь сказал ему: «Не бойся; отныне будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили всё и последовали за Ним.

Чему же учит нас с вами сегодняшнее евангельское чтение, возлюбленные во Христе братья и сестры? Прежде всего, оно говорит нам о том, что никакое доброе дело во имя Христа Спасителя не остается без награды. Симон послужил Христу, дал свою лодку для того, чтобы Господь проповедовал Слово Божие, и Господь наградил его великим богатым уловом, которого он никогда не видел в своей жизни. Во-вторых, сегодняшнее евангельское чтение учит нас послушанию Господу Богу. Симон сказал Христу: «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть», то есть он принял благословение Божие и за послушание Христу Спасителю сделал то, что сказал ему Господь, и получил то, о чем ранее не мог и мечтать. Будущий апостол Петр увидел пред собой не простого человека, но Божественного Чудотворца, и обратился к Нему со словами покаяния, осознавая свою человеческую греховность пред Господом Богом. «Я человек грешный», — сказал Симон, ощущая свое недостоинство пред лицом Христа Спасителя и тем самым проявляя глубочайшее смирение. В ответ на это Господь пророчески изрек, что Симон будет ловцом человеком, то есть Его апостолом. Мы понимаем труд рыбака, который опускает сети в воду и ловит рыбу себе на пропитание, но Господь говорит о ловле человеков. Сие сказано о проповеди слова Христова учения, которое приведет людей в Церковь, которую основал Сам Господь наш Иисус Христос. Словами правды Божией апостолы Христовы уловляли человеков и приводили в Царствие Небесное, о котором учил Спаситель в Евангелии. Сегодня мы видим, как Господь призвал Своих первых учеников — Петра, Андрея брата его, Иакова, Иоанна, и они пошли по стопам Божественного Спасителя и всю свою жизнь они служили Господу Богу, проповедуя Христа Спасителя, и жизни их завершили принятием мученических венцов. До последней капли крови и до последнего своего издыхания они свидетельствовали о правде Божией.

Сегодня мы с вами, возлюбленные братья и сестры, прославляем память великого угодника Божия преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. С раннего детства он возлюбил Христа Спасителя, и Господь возлюбил его. После кончины своих родителей, облеченных в великий ангельский образ, схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, он ушел в радонежские леса и там созерцал Божественную славу, денно и нощно служа Святой Троице, как сказано в его житии. Преподобный Сергий сподобился увидеть Пречистую Богоматерь со святыми апостолами, Которая благословила подвижника земли русской и говорила ему слова утешения. Мы знаем и о том, что и после отшествия в мир иной угодник Божий молится о нашем земном Отечестве. Во все времена, когда было трудно нашим предкам, преподобный Сергий всегда являл свое заступление пред Господом Богом. Во время польского владычества на нашей земле преподобный явился в Нижнем Новгороде Кузьме Минину и сказал, чтобы он собирал войско и шел освобождать столицу нашего Отечества град Москву. Сегодня, в непростое время, мы чувствуем молитвы угодника Божия, преподобного Сергия, который стал игуменом всей нашей русской земли. Вспоминая его житие, мы видим его подвиг пред Богом и благодарим его за молитвенное предстательство и молимся, чтобы и впредь он не оставлял своим молитвенным покровом страну нашу. Пусть его благословение незримо помогает всем нам в несении жизненного креста и сохраняет нас от всякого зла. Сегодня мы с вами вознесли горячую молитву преподобному Сергию и верим, что и впредь он будет созидателем наших русских земель и хранителем нашего Богохранимого Отечества Российского. Пусть его жизненный подвиг помогает нам и укрепляет всех нас во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня и праздником памяти преподобного Сергия Радонежского поздравляю всех вас, дорогие мои!

(по материалам Архангельской епархии)