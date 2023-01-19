Митрополит Корнилий поздравил жителей Поморья с праздником Крещения

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 19 января, в праздник Крещения Господня, совершил Божественную литургию и чин Великого освящения воды в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.
Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор.
После богослужения архипастырь обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
Сегодня мы с вами слышали за богослужением евангельское чтение о том, как Господь наш Иисус Христос пришел из Галилеи на Иордан к Иоанну, чтобы креститься от него. Великий Пророк и Предтеча Господень удерживал Спасителя и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Почему же Иоанн Креститель в Иисусе узнал Христа, Мессию? Он Духом Святым узрел, что Сей есть Ангец Божий, Который на Себя принимает грехи всего мира.
Разве нужно было креститься Христу Спасителю? Конечно же, нет, ибо крещение совершается во оставление грехов, а Господь не имел никакого греха, и Ему не нужно было покаяние, о котором проповедовал Иоанн Креститель. Христос сказал Иоанну: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». О какой правде сказаны сии слова? Господь сказал о том, для чего Он пришел в этот мир, — ради нас и ради нашего спасения. В древние времена праздники Рождества и Крещения Христова назывались одним словом — Богоявление — и праздновались в один день. Бог явился человечеству и родившись в Вифлееме от Приснодевы Марии, и тогда приняв Крещение от Иоанна на Иордане в начале Своего общественного служения. Оба события свидетельствуют о явлении Бога во плоти ради нас и ради нашего спасения. Позже эти два праздника были разделены для того, чтобы мы могли больше углубиться мыслью и перенести свое внимание в Вифлеемскую пещеру, где родился Богомладенец Христос Спаситель, а затем также перенестись на Иордан и всей душой прочувствовали ту благодать, которую принес в мир Сын Божий.
Господь наш Иисус Христос, крестившись во Иордане, тотчас вышел из воды, и отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И был глас с небесе глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих». Сей праздник мы называем днем Богоявления, потому что, как мы слышим из Евангелия, Бог явился в Троице. Бог Отец громогласно свидетельствовал с небесе о Своем Божественном Сыне; Бог Сын крестился во Иордане от Иоанна; Бог Дух Святый сходил в виде голубя на Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Сегодня, как поется в праздничном тропаре, «Троическое явися поклонение». Господь Бог с небес свидетельствовал о Своем Божественном Сыне: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, о Немже благоволих», и если мы будем слышать всё то, о чем говорит Господь наш Иисус Христос в Евангелии, будем исполнять Его заветы, то станем причастниками Божественной правды и унаследуем вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашем.
Святые отцы говорят о том, что Господь, войдя во Иордан и прикоснувшись к водной стихии, освятил все водное естество земли. Если бы Господь не крестился бы во Иордане, вода не смогла бы омывать наши грехи, но Господь подал пример всем нам, чтобы и мы, входя в лоно Святой Православной Церкви, принимали Крещение водою и Духом во имя Святой Живоначальной Троицы для того, чтобы спасти свою бессмертную душу.
В сей праздничный день мы с вами совершили великое освящение воды и слышали слова возносимой молитвы. Недаром крещенская вода называется агиасмой, то есть, в переводе с греческого языка, великой святыней. Сегодня каждый из нас с верой, страхом Божиим и трепетом почерпнет сию святую воду, принесет в свой дом, окропит жилище и близких, чтобы благодать Святого Духа всегда пребывала со всеми нами.
Сегодня в послании святого первоверховного апостола Павла мы слышим такие замечательные слова: «Явися благодать Божия, спасительная всем человеком». Почерпнем эту божественную благодать в свою душу и будем хранить ее всегда, ибо мы должны помнить о том, ради чего пришел в этот мир Господь наш Иисус Христос. Каждый праздник, посвященный земному служению Спасителя, и каждое совершенное Им евангельское событие укрепляют нашу веру в то, что Христос есть Сын Божий. Как говорит святой апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Многое сотворил Господь, но, если бы писать о том подробно, то и самому миру не вместить бы написанных книг».
Будем всем сердцем и всей душой верить в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа! Будем благодарить Бога за Его непрестанные благодеяния к роду человеческому, и в сегодняшний день праздника Крещения Господня вместе со Святой Матерью Церковью воспоем тропарь Богоявления: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение» всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!
С праздником поздравляю всех вас, дорогие мои!
(по материалам Архангельской епархии)