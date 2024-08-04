Митрополит Корнилий призвал к сбору денег для жителей Курской области

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 18 августа, в неделю 8-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, песнопения исполнили певчие архиерейского хора.

По окончании богослужения глава митрополии обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

В сегодняшний воскресный день за Божественной литургией мы слышали евангельское повествование о событии, которое приводится не только в Евангелии от Матфея, но у всех четырех евангелистов. Речь идет о чуде, которое совершил Господь наш Иисус Христос — Он насытил пятью хлебами и двумя рыбами огромное множество людей. Вкушавших было, как повествует святой апостол и евангелист Матфей, около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей, но если посчитать всех вместе, то получим около пятнадцати тысяч человек! Спаситель проповедовал, и в течение всего дня люди внимали Его Божественному слову, а когда день склонился к вечеру, ко Господу приступили ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи». Господь ответил им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Ученики ответили: «У нас здесь только пять хлебов и две рыбы». Божественный Спаситель попросил принести Ему эти пять хлебов и две рыбы. Господь велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных. Почему же Господь сотворил сие чудо? Потому что те люди забыли о земном, они весь день были со Спасителем и внимали каждому Его Божественному слову. Если мы заботимся о своей бессмертной душе, служим Господу Богу, исполняем заповеди Христовы, то Господь имеет особое попечение о нас. Недаром в Евангелии Господь поучает нас такими словами: «Ищите прежде же Царства Божия и правды Его, и всё приложится вам». Мы видим, как Господь наш Иисус Христос, Который сказал о Себе «Аз есмь хлеб живый, с небесе сшедый», напитал множество жаждущих и духовной, и физической пищей. Усвоим себе, что Господь знает все наши нужды и попечения, ничто не сокрыто от Господа Бога, и если нам кажется, что мы в безвыходной ситуации, то это только кажется! Ибо Господь имеет промышление о нас с вами и заботится о том, чтобы помочь нам найти выход из любой ситуации, если мы имеем упование и твердую веру в Бога. Апостолы обратились ко Спасителю, чтобы Он отпустил народ, чтобы люди могли пойти в селения и купить пищи, ибо место было пустынным, и время поздним. Они забыли, Кто с ними, забыли, что в любом месте Бог питает всю вселенную, и время не существует для Бога, ибо Он совершен и пребывает вне времени. Апостолы имели милосердие, и обратились ко Спасителю, милосердуя о том, чтобы накормить народы. Мы видим, как в этом евангельском событии соединились Божия и человеческая энергии, по-гречески это называется синергией. Господь по просьбе и молитве апостолов накормил множество народа. «Для чего Христос воззрел на небо и благословил? — вопрошает святитель Златоуст и отвечает: — Ему надлежало уверить о Себе, что Он послан от Отца и что равен Ему». Почерпнем сегодня себе урок, что для Бога нет ничего невозможного! Господь заботится не только о нашей с вами душе, но и о нашей физической силе, о нашем пропитании. Господь питает всю вселенную не только Божественным хлебом, но и хлебом насущным, который дает нам физические силы и укрепляет нас телесно. Будем, возлюбленные во Христе, всегда творить молитву и просить у Господа, чтобы Господь имел промышление о нашей с вами жизни. Некий крестьянин приехал во град, пришел в трапезную и долго молился перед вкушением пищи, и после еды он снова молился, благодаря Господа. Окружающие обратили на это внимание, ибо в те времена благочестие уже исчезало в народе. С усмешкой этого крестьянин а спросили: «У вас что, в деревне все такие сумасшедшие? Все молятся вот так, как ты — до, после еды?» Он ответил: «Нет, далеко не все. У нас есть ещё овцы, свиньи, козы и коровы. Они этого не делают. Они просто жуют то, что им насыпали».Будем всегда молиться и за всё благодарить Господа Бога, чтобы Господь Милосердный всегда нас питал и небесным, и земным хлебом во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!

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По окончании Божественной литургии митрополит Корнилий объявил об общецерковном денежном сборе для вынужденных переселенцев и пострадавших мирных жителей Курской области.