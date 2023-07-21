Митрополит Корнилий о хлебе духовном и хлебе для тела

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 июля, в неделю 8-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Ильинском соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, за Божественной литургией мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Об этом чуде пишут все четыре евангелиста, потому что о нем нельзя умолчать. Господь напитал пять тысяч мужей, а если посчитать еще жен и детей, которые были с мужьями, то было наверное более пятнадцати тысяч человек. Почему же Господь сотворил сегодня такое чудо? Люди забыли о своих земных попечениях, и в течение всего дня они слушали живое слово проповеди Христа Спасителя. Господь, как повествует евангелист, сжалился над людьми. О чем же говорят эти слова? Они говорят о многом. Спаситель всегда имеет попечение о каждом человеке, а наипаче о том, кто нуждается, пребывая в голоде, в скорбях или болезнях. Апостолы Христовы обратились ко Господу с такими словами: «Место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи». Они забыли, что перед ними Питатель всего мира, который в любое время всегда является Повелителем Вселенной. Господь ответил апостолам: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». По Своему глубокому смирению Господь нес свое великое земное служение, и лишь иногда являл Свою Божественную силу, ибо Он был Богочеловеком. Сегодня Он не сказал: «Я вас всех накормлю», но сказал ученикам, чтобы они дали людям пищи. На эти слова святой блаженный Августин говорит такое поучение, что при словах «Дайте им есть» Господь обращается в лице святых апостолов ко всем проповедникам земли и говорит, чтобы они напитали людей живым словом проповеди Христова учения, чтобы люди не имели духовного голода. В Священном Писании сказано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», поэтому священники наши никогда не должны замолкать, но всегда должны говорить о Христе Спасителе нашем. Если замолчат проповедники, то камни возопиют, ибо голод духовный страшнее для человека, чем недостаток хлеба. Сегодня Господь благословил пять хлебов, и этими хлебами насытились многие тысячи людей, а потом всё, что осталось, апостолы собрали в большие короба, и каждому апостолу довелось нести этот короб, ибо было двенадцать коробов. Для чего же так сделал Господь? Для того, чтобы каждый из апостолов почувствовал, что это был не сон или видение, это было явное событие: пять хлебов Господь приумножил так, что тысячи насытились, и еще осталось сполна. Даже Иуда нес этот короб, чтобы и он познал, что Иисус не просто человек, но Богочеловек, Которому подвластна вся стихия, Который может одним словом насытить всех людей, которые нуждаются в пище.

Почерпнем, возлюбленные во Христе братья и сестры, из сего евангельского повествования мысль о том, что всё может благословение Божие, и вся наша жизнь, и всё, что мы имеем в жизни, и хлеб духовный, и хлеб телесный, который питает наши физические силы, всё это дает нам Господь наш Иисус Христос, и каждый должен непрестанно благодарить Господа Бога за Его великие благодеяния к роду человеческому. Святые отцы говорят, что в этом чуде умножения хлебов пророчески прообразовалось таинство Евхаристии, ибо это совершалось незадолго до праздника Пасхи. Люди, которых насытил Господь, увидели, что Он не простой человек, и тотчас захотели, чтобы Он стал царем Израиля, но Спаситель всегда говорит о том, что Царство Его не от мира сего. Никакое земное царство не нужно было Христу, ибо был Хлебом Небесным, как Он сам говорит о Себе. Не все люди понимали, о чем говорит Христос, поэтому иные уходили от него, поэтому Спаситель спрашивал Своих апостолов, не хотят ли они уйти от Него. Апостол Петр, который по своему старшинству выражал волю всех апостолов, обратился к нему: «К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Действительно, Бог открыл нам этот путь, которым должен идти каждый православный христианин, и как мы идем по этому пути, с нас строго будет спрашивать Господь. Будем, возлюбленные во Христе братья и сестры, всегда принимать из рук Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и хлеб духовный, и хлеб для нашей физической жизни! Пусть Божественная благодать и благословение Христово утверждают и укрепляют всех нас во Христе Иисусе, Господе нашем, Ему же подобает всякая слава честь и поклонение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 30 июля, в неделю 8-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Ильинском соборе областной столицы.

Архипастырю сослужили городские клирики, пел малый состав архиерейского хора.

После богослужения глава митрополии обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Сегодня, возлюбленные во Христе братья и сестры, за Божественной литургией мы слышали евангельское повествование о том, как Господь наш Иисус Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Об этом чуде пишут все четыре евангелиста, потому что о нем нельзя умолчать. Господь напитал пять тысяч мужей, а если посчитать еще жен и детей, которые были с мужьями, то было наверное более пятнадцати тысяч человек. Почему же Господь сотворил сегодня такое чудо? Люди забыли о своих земных попечениях, и в течение всего дня они слушали живое слово проповеди Христа Спасителя. Господь, как повествует евангелист, сжалился над людьми. О чем же говорят эти слова? Они говорят о многом. Спаситель всегда имеет попечение о каждом человеке, а наипаче о том, кто нуждается, пребывая в голоде, в скорбях или болезнях. Апостолы Христовы обратились ко Господу с такими словами: «Место здесь пустынное и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи». Они забыли, что перед ними Питатель всего мира, который в любое время всегда является Повелителем Вселенной. Господь ответил апостолам: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». По Своему глубокому смирению Господь нес свое великое земное служение, и лишь иногда являл Свою Божественную силу, ибо Он был Богочеловеком. Сегодня Он не сказал: «Я вас всех накормлю», но сказал ученикам, чтобы они дали людям пищи. На эти слова святой блаженный Августин говорит такое поучение, что при словах «Дайте им есть» Господь обращается в лице святых апостолов ко всем проповедникам земли и говорит, чтобы они напитали людей живым словом проповеди Христова учения, чтобы люди не имели духовного голода. В Священном Писании сказано: «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», поэтому священники наши никогда не должны замолкать, но всегда должны говорить о Христе Спасителе нашем. Если замолчат проповедники, то камни возопиют, ибо голод духовный страшнее для человека, чем недостаток хлеба. Сегодня Господь благословил пять хлебов, и этими хлебами насытились многие тысячи людей, а потом всё, что осталось, апостолы собрали в большие короба, и каждому апостолу довелось нести этот короб, ибо было двенадцать коробов. Для чего же так сделал Господь? Для того, чтобы каждый из апостолов почувствовал, что это был не сон или видение, это было явное событие: пять хлебов Господь приумножил так, что тысячи насытились, и еще осталось сполна. Даже Иуда нес этот короб, чтобы и он познал, что Иисус не просто человек, но Богочеловек, Которому подвластна вся стихия, Который может одним словом насытить всех людей, которые нуждаются в пище.

Почерпнем, возлюбленные во Христе братья и сестры, из сего евангельского повествования мысль о том, что всё может благословение Божие, и вся наша жизнь, и всё, что мы имеем в жизни, и хлеб духовный, и хлеб телесный, который питает наши физические силы, всё это дает нам Господь наш Иисус Христос, и каждый должен непрестанно благодарить Господа Бога за Его великие благодеяния к роду человеческому. Святые отцы говорят, что в этом чуде умножения хлебов пророчески прообразовалось таинство Евхаристии, ибо это совершалось незадолго до праздника Пасхи. Люди, которых насытил Господь, увидели, что Он не простой человек, и тотчас захотели, чтобы Он стал царем Израиля, но Спаситель всегда говорит о том, что Царство Его не от мира сего. Никакое земное царство не нужно было Христу, ибо был Хлебом Небесным, как Он сам говорит о Себе. Не все люди понимали, о чем говорит Христос, поэтому иные уходили от него, поэтому Спаситель спрашивал Своих апостолов, не хотят ли они уйти от Него. Апостол Петр, который по своему старшинству выражал волю всех апостолов, обратился к нему: «К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Действительно, Бог открыл нам этот путь, которым должен идти каждый православный христианин, и как мы идем по этому пути, с нас строго будет спрашивать Господь. Будем, возлюбленные во Христе братья и сестры, всегда принимать из рук Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и хлеб духовный, и хлеб для нашей физической жизни! Пусть Божественная благодать и благословение Христово утверждают и укрепляют всех нас во Христе Иисусе, Господе нашем, Ему же подобает всякая слава честь и поклонение всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

С праздником воскресного дня поздравляю всех вас, дорогие мои!