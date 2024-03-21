Сотрудники поморского УФСИН собирают помощь для СВО и госпиталей

По инициативе Женсовета исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) сотрудники приготовили новую партию всего необходимого для участников специальной военной операции и находящихся на лечении в госпитале города Мирный.

В этот раз для бойцов личный состав учреждения собрал средства личной гигиены: влажные салфетки и полотенца, зубные щётки и пасту, необходимые уже по погоде термобелье и термоодеяла. Кроме этого, для изготовления окопных свечей были приобретены более 30 килограммов воска, материал и пакетики для сухого душа, а также большое количество паракордового шнура для плетения «браслета выживания». Для закупки спанбонда, который нужен для изготовления маскировочных сетей, были переданы денежные средства.

Для находящихся на лечении в госпитале сотрудники ИК-21 ОУХД подготовили сладкие подарки. Всё это уже передали в штаб помощи мобилизованным на СВО "НебоСВОд" в посёлке Североонежске.