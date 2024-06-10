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Заключенные колонии в Котласе помогают СВО

Осужденные исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) изготовили маскировочные сети для участников СВО.

Данной работой занимаются шестеро отбывающих наказание  в ИК-5 на добровольных началах в свободное от работы время. Материал для плетения в учреждение предоставляют волонтеры г. Котласа. Осужденными уже изготовлены несколько маскировочных сетей, крайне необходимых на передовой. Все они были переданы волонтерской группе организации "ZOV г. Котласа", которая отправила их в зону специальной военной операции. 

- Осужденные с большим желанием участвуют в этом волонтерском движении. Данная работа в учреждении будет продолжена, - отметил Роман Кротов, заместитель начальника ИК-5 УФСИН России по Архангельской области.

 

14 август 10:47 | : Будни

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