Заключенные колонии в Котласе помогают СВО

Осужденные исправительной колонии №5 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас) изготовили маскировочные сети для участников СВО.

Данной работой занимаются шестеро отбывающих наказание в ИК-5 на добровольных началах в свободное от работы время. Материал для плетения в учреждение предоставляют волонтеры г. Котласа. Осужденными уже изготовлены несколько маскировочных сетей, крайне необходимых на передовой. Все они были переданы волонтерской группе организации "ZOV г. Котласа", которая отправила их в зону специальной военной операции.

- Осужденные с большим желанием участвуют в этом волонтерском движении. Данная работа в учреждении будет продолжена, - отметил Роман Кротов, заместитель начальника ИК-5 УФСИН России по Архангельской области.