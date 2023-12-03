Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сотрудники архангельского УФСИН собрали подарки детям

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области оказали помощь Приморскому комплексному центру социального обслуживания.

В очередной раз с просьбой о содействии в сборе подарков в преддверии Нового года для своих подопечных к начальнику УФСИН Михаилу Девятову обратилось руководство организации. Приморский КЦСО осуществляет работу по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских и других услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, гражданам пожилого возраста, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Приморского и Пинежского районов.

 Больше двухсот подарков собрали неравнодушные сотрудники УФСИН России по Архангельской области и передали их для дальнейшего вручения. В основном это сладкие новогодние подарки для детей, а также игрушки и тёплые носочки. В этом году акцию по сбору благотворительных презентов поддержал личный состав Архангельской воспитательной колонии, следственных изоляторов №1 и №4, исправительной колонии №21 ОУХД, а также сотрудники Базы материально-технического и военного снабжения и Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения.

 

20 декабрь 11:03 | : Будни

Главные новости


Рато-Наволок
«И ты, Брут». Надежде Виноградовой посвящается

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (207)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20