Сотрудники архангельского УФСИН собрали подарки детям

Сотрудники УФСИН России по Архангельской области оказали помощь Приморскому комплексному центру социального обслуживания.

В очередной раз с просьбой о содействии в сборе подарков в преддверии Нового года для своих подопечных к начальнику УФСИН Михаилу Девятову обратилось руководство организации. Приморский КЦСО осуществляет работу по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских и других услуг детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, гражданам пожилого возраста, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Приморского и Пинежского районов.

Больше двухсот подарков собрали неравнодушные сотрудники УФСИН России по Архангельской области и передали их для дальнейшего вручения. В основном это сладкие новогодние подарки для детей, а также игрушки и тёплые носочки. В этом году акцию по сбору благотворительных презентов поддержал личный состав Архангельской воспитательной колонии, следственных изоляторов №1 и №4, исправительной колонии №21 ОУХД, а также сотрудники Базы материально-технического и военного снабжения и Центра инженерно-технического обеспечения и вооружения.