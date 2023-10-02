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В Плесецкую исправительную колонию снова пытались закинуть средства связи

Сотрудники исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) пресекли попытку доставки на режимную территорию запрещенных предметов.

 Неправопослушные граждане  пытаются различными способами передать в колонии средства мобильной связи. С регулярностью в ИУ сотрудники подобные случаи выявляют. 

В ходе  реализации оперативной информации  при осмотре железнодорожных платформ досмотровой группой были обнаружены в отходах лесопиления  свертки, перемотанные скотчем. При их вскрытии найдены  пять мобильных телефонов, зарядные устройства к ним и гарнитура. 

 Все изъятое входит в перечень предметов, которые запрещено иметь лицам, отбывающим наказание. В настоящее время в ИК-21 назначена проверка для выяснения обстоятельств. 

 

 

22 ноябрь 11:38 | : Происшествия

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