В Плесецкую исправительную колонию снова пытались закинуть средства связи

Сотрудники исправительной колонии №21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ) пресекли попытку доставки на режимную территорию запрещенных предметов.

Неправопослушные граждане пытаются различными способами передать в колонии средства мобильной связи. С регулярностью в ИУ сотрудники подобные случаи выявляют.

В ходе реализации оперативной информации при осмотре железнодорожных платформ досмотровой группой были обнаружены в отходах лесопиления свертки, перемотанные скотчем. При их вскрытии найдены пять мобильных телефонов, зарядные устройства к ним и гарнитура.

Все изъятое входит в перечень предметов, которые запрещено иметь лицам, отбывающим наказание. В настоящее время в ИК-21 назначена проверка для выяснения обстоятельств.