Гудбай, Поморье! Сотрудники УФСИН получают жилищные сертификаты

В УФСИН России по Архангельской области осуществлена выдача государственных жилищных сертификатов гражданам, подлежащим переселению из поселков с особыми условиями хозяйственной деятельности, в их число вошли и пенсионеры уголовно-исполнительной системы.



Документы для приобретения жилого помещения гражданам-участникам комплекса мероприятий «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» были выданы в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Обладателями жилищных сертификатов стали представители исправительной колонии №28 ОУХД (п. Ерцево, Коношский район), колонии-поселения №19 ОУХД (п. Междуреченский, Пинежский округ) и исправительной колонии №21 ОУХД (п. Икса и п. Янгоры, Плесецкий округ).



Всего гражданам вручено 16 сертификатов на общую сумму более 91 000 000 рублей. Получившие долгожданные документы планируют реализовать их в Московской, Владимирской, Вологодской и Ленинградской областях.