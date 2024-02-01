Молебен в детском отделении психиатрической больницы Архангельска

Молебное пение на начало учебного года совершили в отделении для обслуживания детского населения Архангельской клинической психиатрической больницы. Богослужение возглавил священник Василий Лапко, духовно окормляющий сотрудников отделения и пациентов.

После молебна ребята получили подарки от церковных волонтеров. Валерий Смирнов, представляющий сообщество православных предпринимателей, взявшихся помогать маленьким пациентам, рассказал, что детям передали сезонные фрукты и канцтовары.

После богослужения священник Василий Лапко по просьбе пациентов посетил отделение судебно-психиатрических экспертиз. Там клирик пообщался с людьми, проходящими принудительное лечение, ответил на их вопросы и пожелал им Божией помощи.

Отметим, что Валерий Смирнов и сообщество православных предпринимателей помогают не только пациентам детского стационара, но и содействуют людям без определенного места жительства, которые проходят лечение в других отделениях, в восстановлении утраченных или просроченных документов.

«Кто готов и желает подключиться к нашему доброму делу, позвоните мне по номеру + 7 (911) 551 30 13», — призывает Валерий Смирнов.

Координирует взаимодействие инициативной группы с больницей председатель первичной профсоюзной организации Елена Котова.

Как мы сообщали ранее, в детском отделении оборудуют молитвенную комнату. Решение принял главный врач Виктор Амосов. Первое богослужение там прошло в июне 2024 года.

Напомним, что взаимодействие Церкви с учреждениями здравоохранения совершается в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Русской Православной Церковью. Документ был подписан 18 июня 2015 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и министром здравоохранения РФ В.И. Скворцовой.

Процитируем статью 14 этого Соглашения: «Стороны взаимодействуют в сфере организации оказания духовной и медицинской помощи бездомным в части повышения доступности качественной медицинской помощи бездомным, а также в части информирования о возможностях получения такой помощи бездомными, включая медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология"».