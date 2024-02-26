Православные благотворители из Архангельска заказали в колонии маскировочные сети

Попечитель благотворительных проектов Валерий Смирнов и общественный деятель Владислав Жгилев встретились с Алексеем Карлиным — начальником исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (Пирсы, Архангельск).

Участниками беседы также стали ведущий инженер отделения маркетинга отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН Валерий Ярославцев и начальник центра трудовой адаптации осужденных ИК-1 Максим Ипатов.

«Обсудили возможность организации в колонии производства необходимых для наших военных маскировочных сетей разных типов, а также организации ремонта бывших в употреблении автомобилей, которые затем отправляются в зону проведения специальной военной операции. Кроме того, рассмотрели возможность организации работ по производству продукции ритуального назначения для нужд населения Архангельска и продукции религиозного назначения. Подчеркну, что производственная база регионального УФСИН обладает широким спектром возможностей для производства различных предметов бытового и хозяйственного назначения, и руководство подразделений готово обсуждать вопросы сотрудничества с заинтересованными лицами», — рассказал Валерий Смирнов, представляющий общину храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Валдушках и сообщество православных предпринимателей.

По словам Валерия Смирнова, к реализации добрых инициатив во взаимодействии с региональным УФСИН готовы подключиться представители регионального отделения партии «Единая Россия» и волонтерских движений.

В ближайшее время идеи, рассмотренные на встрече, будут оформляться, и уже готовые проекты станут предметом обсуждения на следующей встрече, после которой стороны планируют подписать соответствующие документы.

Валерий Смирнов благодарит за содействие в организации встречи и за поддержку иных добрых проектов генерал-майора внутренней службы в отставке Анатолия Радченко.



