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Архангельский священник окропил крещенской водой паллиативное отделение горбольницы

     Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко в праздник Крещения Господня посетил центр паллиативной медицинской помощи городской больницы №6.

     «Поздравил пациентов и персонал отделения с праздником, окропив всех святой крещенской водой, и пожелал всем Божией помощи, здоровья и скорейшего выздоровления пациентам», — рассказал отец Василий.

     Отметим, что в паллиативном отделении есть молитвенная комната, в которой совершаются молебны с акафистом. Пациенты и персонал могут зайти помолиться, поставить свечу и набрать святой воды.

     Отметим, что община церкви святителя Тихона давно сотрудничает с медучреждением. Традиция навещать подопечных хосписа в церковные праздники зародилась на приходе много лет назад. 

(по материалам Архангельской епархии)


21 январь 09:10 | : Будни / Верую

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