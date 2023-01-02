Архангельский священник окропил крещенской водой паллиативное отделение горбольницы

Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко в праздник Крещения Господня посетил центр паллиативной медицинской помощи городской больницы №6.
«Поздравил пациентов и персонал отделения с праздником, окропив всех святой крещенской водой, и пожелал всем Божией помощи, здоровья и скорейшего выздоровления пациентам», — рассказал отец Василий.
Отметим, что в паллиативном отделении есть молитвенная комната, в которой совершаются молебны с акафистом. Пациенты и персонал могут зайти помолиться, поставить свечу и набрать святой воды.
Отметим, что община церкви святителя Тихона давно сотрудничает с медучреждением. Традиция навещать подопечных хосписа в церковные праздники зародилась на приходе много лет назад.
(по материалам Архангельской епархии)