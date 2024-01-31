Православные бизнесмены одарили пациентов Архангельской детской больницы

Община храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Валдушках и предприниматели из Архангельска передали подарки для пациентов Архангельской областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова.

Сладкие наборы, фрукты и предметы первой необходимости получили дети из химиотерапевтического и паллиативного отделений областной больницы, а также пациенты центра детской и подростковой психиатрии.

«Родители маленьких пациентов химиотерапевтического отделения выражают огромную благодарность общине храма иконы Божией Матери "Утоли моя печали" и помощнику настоятеля Валерию Смирнову, предпринимателям торговой сети "Петровский", "Стройбат" и торгово-промышленному предприятию "Ритуал-Сервис" за подаренные детям сладкие подарки, фрукты, предметы первой необходимости за то, что вы отдаете часть своей любви, заботы, внимания нашим детям, находящимся на лечении в детской областной больнице. Благодаря вам дети получили заряд позитива и хорошего настроения», — отметили в социальной службе медучреждения.

Валерий Смирнов приглашает всех желающих присоединиться к акции «Делаем мир добрее»:

«Мы получили запрос на сбор одежды и предметов первой необходимости для юных пациентов больницы, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также принимаем детские, подростковые книги и настольные игры в хорошем состоянии», — пояснил он.

Связаться с Валерием Смирновым можно по телефону +7 (911) 551 30 13.