Священник помолился за здоровье сложных пациентов 6-ой больницы Архангельска

Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко посетил центр паллиативной медицинской помощи горбольницы №6.

«Отслужил молебен на доброе дело и поздравил коллектив медицинских работников паллиативного отделения с их профессиональным праздником, — рассказал отец Василий. — Профессия медицинского работника — одна из самых благородных и необходимых в обществе. Врач, как и священник, помогает ближним. К врачу люди обращаются за помощью для того, чтобы справиться с болезнью. Врач несет в себе медицинские знания, благодаря которым люди находят исцеление, помощь и поддержку».