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Священник помолился за здоровье сложных пациентов 6-ой больницы Архангельска

    Настоятель архангельского храма святителя Тихона священник Василий Лапко посетил центр паллиативной медицинской помощи горбольницы №6.

    «Отслужил молебен на доброе дело и поздравил коллектив медицинских работников паллиативного отделения с их профессиональным праздником, — рассказал отец Василий. — Профессия медицинского работника — одна из самых благородных и необходимых в обществе. Врач, как и священник, помогает ближним. К врачу люди обращаются за помощью для того, чтобы справиться с болезнью. Врач несет в себе медицинские знания, благодаря которым люди находят исцеление, помощь и поддержку». 

19 июнь 10:13 | : Будни / Верую

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