Архангельский православный волонтер призывает спасать бездомных

Православный волонтер Валерий Смирнов передал необходимые вещи, перевязочные материалы и препараты пациентам Архангельской городской клинической больницы № 4, которым община храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Валдушках оказывает помощи в оформлении документов для последующего устройства в пансионат.

«В больнице они находятся после того, как мы помогли им в тяжелых жизненных обстоятельствах, — пояснил Валерий Смирнов. — Например, один мужчина замерзал в районе железнодорожного вокзала. Сейчас он получает медицинскую помощь в стационаре, а мы тем временем работаем над оформлением документов с тем, чтобы затем устроить его в пансионат».

Валерий Смирнов сетует на то, что в Архангельске есть проблемы с механизмом оказания медицинской и социальной помощи людям без определенного места жительства и тем, кто оказался один на один с тяжелыми жизненными обстоятельствами: «Всё, что в моих силах, стараюсь делать, встречаюсь с представителями регионального министерства труда, занятости и социального развития, с сотрудниками областного министерства здравоохранения. К сожалению, работы еще очень много, и если обычный человек видит на улице замерзающего бездомного, его шансы помочь почти равны нулю! Но я и мои друзья стараемся помогать в таких случаях. За минувшую зиму удалось спасти десять человек!»

Валерий Смирнов приглашает всех желающих к сотрудничеству: +7 (911) 551 30 13.

«Если видите бездомного и хотите помочь — звоните!» — призывает попечитель церковных благотворительных проектов.

Валерий Смирнов благодарит коллектив Архангельской городской клинической больницы № 4 за сочувствие и доброе отношение к людям.