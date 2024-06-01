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В центре Архангельска высажена юбилейная аллея

Произошло это буквально сегодня и приурочено к 440-летию Архангельска. Рассказывает глава города Дмитрий Морев:

- Яблони морозоустойчивых сортов станут украшением проспекта Ломоносова. Сейчас на проспекте идут масштабные работы по реновации - он становится удобной прогулочной улицей с новыми тротуарами и ярким освещением. И, конечно, мы уделили внимание дополнительному озеленению.

 Под руководством плодопитомника «Садовод» в посадке деревьев приняли участие воспитанники детского центра «Радуга», совета ветеранов, аппарат и депутаты городской Думы, активисты-общественники. Ухаживать за саженцами будет муниципальное учреждение «Чистый город»: юбилейную аллею взял под свой личный контроль директор Алексей Бельков.

 Пусть Архангельск цветет и становится еще более зеленым и комфортным!


24 июнь 17:50 | : Будни

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