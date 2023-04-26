Дмитрий Морев взял лопату в руки

Сегодня в рамках международной акции «Сад памяти» на территории сквера по ул. Химиков глава Архангельска вместе с общественниками принял участие в посадке пятилетних берез.



По инициативе депутата Гордумы Ивана Воронцова к озеленению территории отдыха привлекли совет ветеранов и молодежный совет Северного округа. Связь поколений символична в деле сохранения памяти о погибших участниках Великой Отечественной войны: именно им посвящена высадка деревьев.



Все участники акции прошли инструктаж руководителя плодопитомника «Садовод» Валерия Рушакова. Администрация Северного округа выдала необходимый инвентарь.



- Мы придаем особое значение вопросу озеленения. Наступил такой этап в истории города, когда мы вынуждены убирать аварийные и переросшие тополя в целях безопасности жителей. Но на смену мы ежегодно высаживаем более двух тысяч деревьев и кустарников, что кратно больше количества сведенных насаждений. И на этот год у нас большие планы. Уже в мае многие школы, детские сады, организации облагородили территории новыми саженцами. А осенью эта работа будет продолжена с удвоенной силой, - отметил Дмитрий Морев.



Ухаживать за деревьями в сквере будет не только администрация, но и горожане-активисты. Это подтвердил член общественного совета Сергей Сметанин.