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Дмитрий Морев взял лопату в руки

Сегодня в рамках международной акции «Сад памяти» на территории сквера по ул. Химиков глава Архангельска вместе с общественниками принял участие в посадке пятилетних берез.

 По инициативе депутата Гордумы Ивана Воронцова к озеленению территории отдыха привлекли совет ветеранов и молодежный совет Северного округа. Связь поколений символична в деле сохранения памяти о погибших участниках Великой Отечественной войны: именно им посвящена высадка деревьев.

 Все участники акции прошли инструктаж руководителя плодопитомника «Садовод» Валерия Рушакова. Администрация Северного округа выдала необходимый инвентарь.

- Мы придаем особое значение вопросу озеленения. Наступил такой этап в истории города, когда мы вынуждены убирать аварийные и переросшие тополя в целях безопасности жителей. Но на смену мы ежегодно высаживаем более двух тысяч деревьев и кустарников, что кратно больше количества сведенных насаждений. И на этот год у нас большие планы. Уже в мае многие школы, детские сады, организации облагородили территории новыми саженцами. А осенью эта работа будет продолжена с удвоенной силой, - отметил Дмитрий Морев.

 Ухаживать за деревьями в сквере будет не только администрация, но и горожане-активисты. Это подтвердил член общественного совета Сергей Сметанин.

31 май 14:54 | : Политика

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