Как Дмитрий Морев с "Садоводом" подружился

Об этом рассказывает сам глава Архангельска:

- Уже третий сезон мы сотрудничаем с местным плодопитомником «Садовод». Профессионалы своего дела выращивают саженцы, которые отлично приживаются в городской среде. Не одна тысяча молодых деревьев из плодопитомника уже украшает улицы нашего города.



Накануне я вновь встретился с руководителем «Садовода» Валерием Николаевичем Рушаковым. Мы обсудили, какие зеленые насаждения быстро взрослеют, хорошо чувствуют себя в условиях города, могут использоваться для высадки в парках или вдоль дорог. В этом списке березы, клены, рябина, многие виды кустарника. Знаю, что у горожан есть запрос и на хвойные деревья, которые стоят зелеными круглый год.



Благодаря сотрудничеству с плодопитомником, наши школы, детские сады, учреждения получают отличный посадочный материал и бесплатные консультации специалистов по правильной высадке и уходу. Валерий Николаевич сообщил, что в этом году настоящий бум озеленения: появился даже лист ожидания на консультации и саженцы. А это значит, что наш город станет еще более зеленым и красивым!



