Дмитрий Морев презентовал начало реновации проспекта Ломоносова

Глава Архангельска сообщил, что к ремонту одной из центральных «артерий» города применят комплексный подход.



- Вместе с департаментом транспорта этим летом мы прошли каждый метр проспекта, оценили ситуацию и сформировали подход к ремонту. Я считаю, что это не просто дорога, по которой едет транспорт. Это знаковый проспект: он соединяет разные округа и должен быть обустроен с учетом интересов пешеходов и жителей прилегающих кварталов, - отметил глава города Дмитрий Морев.



Это значит, что при ремонте будет обустроен бортовой камень. Сейчас его большей частью нет, по сторонам множество стихийных парковок на грунте, из-за чего всюду грязь. Принято решение уделить особое внимание созданию современной пешеходной инфраструктуре: на первом этапе сделать тротуары, а в дальнейшем – их подсветку.



Вдоль проспекта есть участки, подходящие для обустройства малых скверов. Их создание – перспектива следующих лет, но предусмотреть это благоустройство необходимо уже сейчас.



Протяженность проспекта Ломоносова – более 5 километров. Очевидно, что потребуется не один год, чтобы выполнить весь комплекс работ – с тротуарами, освещением, парковками и скверами. Дмитрий Морев подчеркнул, что к первому этапу планируется приступить уже в следующем году.