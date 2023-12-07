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В Архангельске будет посажена "юбилейная" аллея

Планами поделился градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Аллея в честь юбилея: в этом году мы планируем высадить деревья в связи с 440-летием Архангельска. Требуется мнение горожан: где лучше организовать юбилейную аллею? Жду ваших предложений в комментариях.

 Уверен, что такая аллея станет живым, красивым и долголетним напоминанием о празднике. И это хороший повод вспомнить людей, которые обеспечивали развитие нашего города в разные периоды.

 К зеленому субботнику мы планируем привлечь и старшее поколение, и детей. Так в одном мероприятии объединятся урок истории и доброе дело. И появится еще одна памятная достопримечательность!

06 январь 14:02 | : Будни

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