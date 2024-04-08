Архангельский оперативный штаб доложил о готовности встретить ледоход

Гидрологическую обстановку и ситуацию с прохождением ледохода в акватории порта Архангельск и устьевой части Северной Двины обсудили вчера на заседании оперативного штаба по ледоходу и паводку в Агентства ГПС и ГЗ.

⁣По информации Северного УГМС на 16:00, голова густого ледохода была зафиксирована на Северной Двине в 14:00 в районе п. Боброво в 48 км от Архангельска. В период с 12:00 до 16:00 были зафиксированы подвижки льда у д. Трепузово.

«Протяженность тела ледохода в этом году очень короткая. Но его прибытие сопровождается большими навалами льда по берегам, так как лёд крепкий, а уровни воды высокие. Если сейчас ледоход пойдёт безостановочно, то его интенсивность у п. Боброво перейдёт с густого на средний и далее уже на редкий», — отметил начальник Северного УГМС Роман Ершов.

По данным на 16:00, уровень воды составляет по гидропостам: Краснофлотский – 304 см, Смольный Буян – 282 см, Соломбала – 240 см. Если сформируется затор льда у д. Черный Яр, то после его прорыва уровни воды могут достигнуть отметок по гидропостам: Краснофлотский – 370 см, Смольный Буян – 350 см, Соломбала – 290 см.

В настоящее время наблюдается подтопление ряда придомовых территорий на о. Краснофлотский. Также при неблагоприятном развитии ситуации не исключены подтопления в районе поселков Пирсы, Турдеевск, Динамо, Зеленец, д. Расчалка, д. Повракула, а также улиц Архангельска: Мезенской, Мореплавателей, Маймаксанской, Якорной, Полевой, Прокашева, Сибиряков и Закемовского. Вместе с тем высокий уровень воды прогнозируется на островах Кего и Бревенник.

Ледоколы Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» находятся в готовности работе по разрушению возможных заторов льда в рукавах устьевой части Северной Двины для спуска льда и беспрепятственного прохождения ледохода.

Подход основного ледохода к г. Архангельск при отсутствии остановок прогнозируется не ранее 23:00. 27 апреля. В период его прохождения в порту Архангельск будет действовать запрет на судоходство, ожидаются перерывы в работе буксирных переправ и аэролодок. Жителями островных территорий рекомендуется спланировать свои дела с учетом прогноза. Уточнить информацию о работе буксиров можно в диспетчерской службе: (88182) 47-48-05.

В районе с. Холмогоры уровень воды продолжает убывать. На 16:00 показатель составил 771 см (-75 см за сутки). Благоприятно повлияли на изменение ледовой обстановки проведённые вчера Центром гражданской защиты ледовзрывные работы с задействованием вертолёта в двух точках Северной Двины: на рукаве Быстрокурка и вблизи д. Карандашевской.

Администрации Холмогорского муниципального округа совместно со спасателями проводит подомовой обход жителей, проживающих на подтопленной территории. Также продолжается очистка дорог с. Холмогоры от льда.