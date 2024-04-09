Спасатели: Ледоход в Архангельской области пока проходит без осложнений

Прохождение ледохода и проводимые противопаводковые мероприятия обсудили сегодня на оперативном штабе по координации действий и руководству работами в период ледохода, паводка и ледостава под председательством руководителя Агентства ГПС и ГЗ Игоря Раченкова.

⁣По данным Северного УГМС, вечером 8 апреля голова ледохода подошла к Котласу, в настоящее время по местному гидропосту наблюдается редкий ледоход. Формируется затор льда у д. Федотовской. На участке «Телегово – Красноборск» отмечается ледостав с закраинами. В течение сегодняшних суток ледоход на Северной Двине будет развиваться на участке «Котлас – Красноборск». С 10 по 13 апреля прогнозируется развитие ледохода на участке «Красноборск – д. Абрамково».

Также в ночь на 9 апреля ледоход начался на реке Ваге в районе д. Филяевской, к 8:00 наблюдался средний ледоход. Ниже по течению Ваги наблюдается ледостав с закраинами, подвижка льда зафиксирована вблизи Шенкурска. Суточный рост уровней воды составляет 7-92 см. В период 10-12 апреля на всем протяжении р. Ваги прогнозируются активные подвижки льда, возможно начало вскрытия реки местными ледоходами.

На реке Онеге в верхнем течении наблюдаются остаточные забереги. Суточный рост уровней воды составляет 1-22 см. На р. Пинеге и Мезени сохраняется зимний режим.

«Исходя из оценки максимальных снегозапасов, сформированных за зимний период, максимальные уровни на чистой воде следует ожидать в пределах среднемноголетних значений и ниже до двухсот сантиметров», — доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов.

На контроле Министерства АПК и торговли Архангельской области находится формирование запасов продовольствия и товаров первой необходимости в населённых пунктах, расположенных на островных и заречных территориях в период распутицы.

Спасатели Центра гражданской защиты готовы оказывать помощь по доставке продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов по заявкам муниципалитетов. На данный момент ведутся попеременные дежурства в Шенкурске, Вельске и п. Пасьва. Также при необходимости оказывается оперативная помощь в эвакуации и перевозке пострадавших.

Также муниципалитеты будут привлекать граждан, имеющих маломерные суда, при необходимости оказания помощи жителям. С владельцами судов заключены соответствующие договоры, проведены инструктажи.

На случай возможных подтоплений также готовы пункты временного размещения на базе общественных учреждений.

Запрет выхода на лед вводится на территории всех муниципалитетов Поморья. У водоемов выставляются предупреждающие знаки. Местные администрации организуют рейды с сотрудниками полиции и инспекторами ГИМС для контроля за соблюдением мер безопасности на водных объектах.



