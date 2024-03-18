К Архангельску ледоход подойдет 23 апреля

Обстановку на реках области и состояние ледовых переправ обсудили сегодня на оперативном штабе по ледоходу и паводку под председательством руководителя Агентства ГПС и ГЗ Игоря Раченкова.

⁣По данным Северного УГМС, 17 апреля ледоход на Северной Двине развивается на участках у д. Сидоровской и д. Усть-Морж в Виноградовском округе в 268-340 километрах от г. Архангельска. Ниже по течению Северной Двины подвижки льда не наблюдаются.

«В настоящее время неблагоприятных явлений на реках области не зафиксировано. В связи с прогнозируемой синоптической ситуацией на юге региона возможен рост уровней воды на малых реках и ручьях. В целом же, прохождение ледохода ожидается на обычных горизонтах и ниже на 30-80 сантиметров. Подход основного ледохода к Архангельску прогнозируется на 23 апреля», — доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов.

Силами ледоколов Архангельского филиала ФГУП «Росмормпорт» планируется провести работы по вскрытию и спуску льда в устьевой части Северной Двины, в Никольском и Маймаксанском рукаве, чтобы предотвратить образование заторов на выходе из рукавов Холмогорского разветвления, в рукаве Орлиха и у д. Черный Яр.

Как доложили в Министерстве АПК и торговли, на контроле находится обеспечение сохранности скота, кормов и сельхозпродукции на предприятиях агропромышленного комплекса и в личных подсобных хозяйствах. На текущий момент необходимые запасы кормов сформированы. При угрозе подтопления домашний скот будет перегоняться владельцами на возвышенности.

Также в Поморье продолжают закрываться ледовые переправы. В областном центре остаётся открытой одна пешеходная переправа «14 лесозавод – МЛП». На острова начали ходить буксиры сообщением: «Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23», «Соломбала – о. Хабарка», «о. Кего – город». С 18 апреля предполагается начало работы буксира на линии «14 лесозавод – МЛП». Также по воскресеньям планируется рейс на Реушеньгу. Открытие других маршрутов будет зависеть от погодных условий.

Кроме того, с завтрашнего дня будут закрыты все имевшиеся ледовые переправы в Приморском округе. Напомним, что в Поморье действует запрет на выход и выезд на лёд вне действующих переправ.



