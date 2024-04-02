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Приход ледохода в Архангельск ожидается 25 апреля

Ледовую обстановку и ситуацию на реках у областного центра и в Холмогорском округе обсудили сегодня на очередном заседании оперативного штаба по ледоходу и паводку под председательством руководителя Агентства ГПС и ГЗ Игоря Раченкова.

⁣По информации Северного УГМС на 16:00, неблагоприятных явлений на реках области не зафиксировано. Утром на Северной Двине в районе с. Пиньгиша произошло разрушение затора льда, который удерживался с 17 апреля. Голова ледохода находится в заторе выше Белой Горы в 171 км от г. Архангельск, подвижек льда ниже по течению реки не наблюдалось.

 По данным гидропоста у Емецка, на 16:00 уровень воды составил 990 см. В случае длительного затора льда уровень воды может достигнуть отметки 1080 см. На месте к реагированию готова оперативная группа спасателей, администрацие округа обеспечена готовность пунктов временного размещения. 

 Сегодня сотрудники отдела спецработ Центра гражданской защиты проводят ледовзрывные работы в двух точках: на Северной Двине у д. Бабонегово в Приморском округе и на реке Пинеге у д. Нижней Паленьги в Холмогорском округе. ⁣

 В порту Архангельск и в устьевой области Северной Двины проводятся ледокольные работы. Из-за прохождения местного ледохода при высокой скорости течения затруднены буксирные маршрут к островным территориям. 

 Сегодня ледоколу «Чадаев» удалось освободить путь буксиру, и с 15:15 возобновились пассажирские перевозки на о. Хабарка. Также возобновил работу буксир по маршруту 22-23.

 Ледокол «Евдокимов» продолжает работы по спуску льда в Никольском рукаве. В ночь на 24 апреля запланированы работы по расчистке пути для буксирных маршрутов на о. Кего. Перевозки людей на Кегостров осуществляются силами Центра гражданской защиты до улучшения ледовой обстановки, аэролодки работают с 6:00 до 22:30. Работы могут проводиться с перерывами из-за большого объема льда, актуальную информацию о работе аэролодок жители могут узнать в сообществе «Открытый Архангельск» ВКонтакте.

Запас продуктов и товаров первой необходимости на островных территориях сформирован в полном объёме и находится на постоянном контроле. Подход основного ледохода к г. Архангельск прогнозируется на 25 апреля.

24 апрель 07:49 | : Будни

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