Отгремело. Заканчивается ледоход на реках Архангельской области

Ситуацию с подтоплением населенных пунктов и обстановку на реках региона обсудили на оперативном штабе 5 мая представители муниципальных образований Архангельской области и Северное УГМС.

О состоянии рек области доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов. На данный момент на реках Архангельской области и НАО не зафиксировано неблагоприятных явлений.

На Северной Двине основной ледоход закончился, вскрытие реки произошло раньше обычных сроков на 3-11 дней. Ледоход проходил с длительными заторными остановками, но максимальные уровни воды не достигли отметок неблагоприятного явления. На участке Котлас – Усть-Пинега формирование максимальных уровней воды ещё продолжается и ожидается в период с 7 по 15 мая на отметках ниже среднемноголетних значений.

По информации Северного УГМС, на реке Пинеге 5 мая произошло разрушение затора льда, который удерживался с 3 мая в районе д. Труфанова. Сегодня ледоход наблюдается на участке д. Шуломень – д. Нижняя Паленьга.

На реке Мезени наблюдается густой ледоход в районе с. Койнас, а ниже по течению отмечаются подвижки льда и ледостав с закраинами.

2–4 мая формировались максимумы на реке Онеге на участке д. Казаково – с. Порог. Максимальные уровни воды зафиксированы в пределах обычных значений и выше на 40-70 см.

«Особенностями ледохода 2023 года стало вскрытие п. Березник «Сухонским» ледоходом, а также активное тепло в третьей декаде марта, из-за чего раньше начались весенние процессы в верхнем и среднем течении рек Ваги и Северной Двины», — рассказал Роман Ершов.

Представители муниципальных образований доложили о ситуации с подтоплением населенных пунктов вследствие паводка. На текущий момент достижение критических уровней воды не ожидается, тем не менее ситуация остается на контроле. В населенных пунктах на островных территориях, отрезанных от большой земли, обеспечена связь, а также имеются запасы продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов. Все необходимые службы находятся в режиме готовности к оперативным действиям в случае необходимости оказания помощи населению.

Специалисты Центра гражданской защиты также готовы оперативно устранять заторы льда на реках для предотвращения подъёма уровня воды. Так, 3 мая группа спецработ выезжала в Приморский район для проведения дополнительных взрывных работ по ликвидации затора льда на реке Лае. В результате уровень воды стабилизировался, голова ледохода продолжила движение и вышла в Никольский рукав Северной Двины.

Предварительный прогноз погоды по Архангельской области от Гидрометцентра России.