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Отгремело. Заканчивается ледоход на реках Архангельской области

Ситуацию с подтоплением населенных пунктов и обстановку на реках региона обсудили на оперативном штабе 5 мая представители муниципальных образований Архангельской области и Северное УГМС. 

 О состоянии рек области доложил начальник ФГБУ «Северное УГМС» Роман Ершов. На данный момент на реках Архангельской области и НАО не зафиксировано неблагоприятных явлений. 

 На Северной Двине основной ледоход закончился, вскрытие реки произошло раньше обычных сроков на 3-11 дней. Ледоход проходил с длительными заторными остановками, но максимальные уровни воды не достигли отметок неблагоприятного явления. На участке Котлас – Усть-Пинега формирование максимальных уровней воды ещё продолжается и ожидается в период с 7 по 15 мая на отметках ниже среднемноголетних значений.

 По информации Северного УГМС, на реке Пинеге 5 мая произошло разрушение затора льда, который удерживался с 3 мая в районе д. Труфанова. Сегодня ледоход наблюдается на участке д. Шуломень – д. Нижняя Паленьга. 

 На реке Мезени наблюдается густой ледоход в районе с. Койнас, а ниже по течению отмечаются подвижки льда и ледостав с закраинами. 

 2–4 мая формировались максимумы на реке Онеге на участке д. Казаково – с. Порог. Максимальные уровни воды зафиксированы в пределах обычных значений и выше на 40-70 см.

 «Особенностями ледохода 2023 года стало вскрытие п. Березник «Сухонским» ледоходом, а также активное тепло в третьей декаде марта, из-за чего раньше начались весенние процессы в верхнем и среднем течении рек Ваги и Северной Двины», — рассказал Роман Ершов.

 Представители муниципальных образований доложили о ситуации с подтоплением населенных пунктов вследствие паводка. На текущий момент достижение критических уровней воды не ожидается, тем не менее ситуация остается на контроле. В населенных пунктах на островных территориях, отрезанных от большой земли, обеспечена связь, а также имеются запасы продуктов, товаров первой необходимости и медикаментов. Все необходимые службы находятся в режиме готовности к оперативным действиям в случае необходимости оказания помощи населению.

 Специалисты Центра гражданской защиты также готовы оперативно устранять заторы льда на реках для предотвращения подъёма уровня воды. Так, 3 мая группа спецработ выезжала в Приморский район для проведения дополнительных взрывных работ по ликвидации затора льда на реке Лае. В результате уровень воды стабилизировался, голова ледохода продолжила движение и вышла в Никольский рукав Северной Двины.

 Предварительный прогноз погоды по Архангельской области от Гидрометцентра России.

  • 6-7 мая. Местами небольшие осадки (снег, дождь). Ветер северной четверти 3-8 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура ночью 0, -5°; днем +3, +8°.
  • 8 мая. На востоке области местами небольшие осадки (снег, дождь). Ветер северной четверти 5-10 м/с, ночью местами порывы 12-14 м/с. Температура ночью 0,-5 °, днем +5,+10°.  
  • 9 мая. Местами небольшие осадки (дождь, ночью снег). Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура ночью +2,-3°; днем +5, +10°, местами до +15°.
  • 10 мая. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с. Температура ночью 0, +5°, днем +10, +15°, на юге области до +20°.  
05 май 16:20 | : Будни

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