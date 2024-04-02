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Ледоход по Северной Двине попал в затор почти в 200 км от Архангельска

По данным на 12:00 голова ледохода на Северной Двине остановилась в заторе в районе населенного пункта Белая Гора в 171 километре от Архангельска. Подробности от издания «Регион 29»:

- В настоящее время на реках Архангельской области не наблюдается опасных и неблагоприятных явлений.

В 7 утра произошло разрушение затора льда на реке Северной Двине в районе села Пиньгиша (198 км от Архангельска), который удерживался с 17 апреля. В 8:00 была зафиксирована голова ледохода в районе гидропоста Пукшеньга (188 км от Архангельска).

В 10:00 отмечена остановка движения льда в районе гидропоста Пукшеньга. По данным на 12:00 голова ледохода на Северной Двине остановилась в заторе в районе населенного пункта Белая Гора (171 км от Архангельска).

В период с 8:00 до 12:00 наблюдалась подвижка льда в районе деревни Орлецы (120 км от Архангельска).

(фото с https://zemla43.ru

23 апрель 15:20 | : Будни

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