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Митрополит Корнилий поблагодарил Игоря Арсентьева за служение Северодвинску

    В епархиальном управлении состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и главы Северодвинска Игоря Арсентьева. Архипастырь и градоначальник обсудили вопросы взаимодействия Архангельской епархии и администрации города корабелов.

    На встрече был рассмотрен проект будущего морского собора в честь святого апостола Андрея Первозванного, который планируют возвести в Северодвинске на пересечении улицы Ломоносова и бульвара Строителей. Проект представил заслуженный архитектор Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Михаил Мамошин.

    Итогом встречи стал ряд принятых решений, которые будут положены в основу дальнейшей работы. Митрополит Корнилий поблагодарил Игоря Арсентьева и Михаила Мамошина за конструктивную деятельность и выразил уверенность в необходимости продолжения сотрудничества. 

29 декабрь 10:15 | : Будни / Верую

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