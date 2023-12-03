Митрополит Корнилий поблагодарил Игоря Арсентьева за служение Северодвинску

В епархиальном управлении состоялась рабочая встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и главы Северодвинска Игоря Арсентьева. Архипастырь и градоначальник обсудили вопросы взаимодействия Архангельской епархии и администрации города корабелов.

На встрече был рассмотрен проект будущего морского собора в честь святого апостола Андрея Первозванного, который планируют возвести в Северодвинске на пересечении улицы Ломоносова и бульвара Строителей. Проект представил заслуженный архитектор Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии художеств Михаил Мамошин.

Итогом встречи стал ряд принятых решений, которые будут положены в основу дальнейшей работы. Митрополит Корнилий поблагодарил Игоря Арсентьева и Михаила Мамошина за конструктивную деятельность и выразил уверенность в необходимости продолжения сотрудничества.