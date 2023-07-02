Владимир Легойда посетил Архангельскую епархию

В Архангельском епархиальном управлении 23 июля состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойды.

Владимир Романович прибыл в Архангельскую область с рабочим визитом.

Митрополит Корнилий тепло поприветствовал высокого гостя и рассказал ему о духовной жизни Русского Севера, о чтимых святынях и возрождающихся обителях и храмах. Владимир Легойда поблагодарил главу митрополии за теплый прием и пожелал архипастырю успехов в нелегких апостольских трудах.

В ходе разговора был рассмотрен ряд рабочих вопросов, касающихся взаимодействия Архангельской епархии с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Собеседники засвидетельствовали высокий уровень взаимного доверия и готовность продолжать конструктивное взаимодействие.