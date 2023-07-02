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Владимир Легойда посетил Архангельскую епархию

    В Архангельском епархиальном управлении 23 июля состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимира Легойды.

    Владимир Романович прибыл в Архангельскую область с рабочим визитом.

    Митрополит Корнилий тепло поприветствовал высокого гостя и рассказал ему о духовной жизни Русского Севера, о чтимых святынях и возрождающихся обителях и храмах. Владимир Легойда поблагодарил главу митрополии за теплый прием и пожелал архипастырю успехов в нелегких апостольских трудах.

    В ходе разговора был рассмотрен ряд рабочих вопросов, касающихся взаимодействия Архангельской епархии с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Собеседники засвидетельствовали высокий уровень взаимного доверия и готовность продолжать конструктивное взаимодействие. 

24 июль 09:07 | : Будни / Верую

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