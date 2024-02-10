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Митрополит Корнилий благословил выставку "Наука и религия"

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 8 февраля благословил стендовую выставку «Наука и религия», подготовленную сотрудниками Северного государственного медицинского университета в память о служении и подвиге святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

    Презентация выставки состоялась в епархиальном управлении, участие в событии приняла ректор СГМУ Любовь Горбатова, представители профессорско-преподавательской корпорации вуза и священнослужители епархии.

    Архипастырь поприветствовал всех участников презентации, ниже приводим полный текст слова главы митрополии.

    Уважаемая Любовь Николаевна, дорогие отцы, братья и сестры, рад приветствовать всех вас в епархиальном управлении на открытии выставки, посвященной единству науки и духовной сферы.

    Сегодня в нашей стране отмечается День науки. Это праздник людей, посвятивших свою жизнь глубокому познанию, которое мы называем научным, и которое, вопреки устаревшим стереотипам, вовсе не противоречит христианской вере. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, говоря об отношениях науки и Церкви, отмечает: «"Научный атеизм" советского времени ушел в прошлое, но идеологи современного сциентизма, веры во всесилие науки, абсолютизации ее роли в культуре, полагают, что любые проблемы человека в современном мире могут быть разрешены наукой. Такой подход существенно выходит за границы возможного действия науки в жизни человека и искусственно противопоставляет науку религии». По слову Предстоятеля нашей Церкви, христианство не выступает против научного прогресса, но лишь говорит о гармоничном единстве разных путей познания мира, приводящем к благу для человека: «Мы знаем множество замечательных научных открытий, которые стали настоящим благом для человечества. К примеру, благодаря открытиям в сфере медицины в прошлое ушли некоторые эпидемии, являвшиеся в средние века бедой всемирного масштаба».

    Сегодня мы с вами собрались на выставке, которая в определенной степени раскрывает историю взаимоотношений Церкви и науки в нашей стране. Ровно триста лет назад император Петр Великий издал указ о развитии науки в Российском государстве, благодаря чему появилась первая в нашей стране Академия наук. Одним из ярких сподвижников императора был архиепископ Холмогорский и Важский Афанасий, известный автор духовных и светских книг, в том числе по медицине. Сотрудничество императора с архипастырем на рубеже семнадцатого и восемнадцатого столетий позволило расширить взаимодействие Церкви с учеными, многие из которых прибывали в Россию через Архангельск.

    За прошедшие столетия наша страна дала миру много уникальных имен и открытий, сыгравших важную роль в развитии науки и техники. Среди выдающихся ученых — святитель Лука, профессор Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, почитаемый святитель Лука, чья биография и достижения представлены сегодня на выставке.

    Мы сердечно благодарим Вас, уважаемая Любовь Николаевна, и в Вашем лице всех преподавателей и сотрудников Северного государственного медицинского университета за доброе соработничество с Архангельской епархией и готовность развивать взаимодействие науки и Церкви в нашем регионе. Также сердечно благодарим всех, кто потрудился над созданием этой выставки. Пусть благословение Божие всегда пребывает с вами и помогает вам и дальше самозабвенно трудиться на благо Святой Христовой Церкви, отечественной науки и всего нашего общества.

    Благодарю за внимание! 

09 февраль 09:09 | : Культура / Верую

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