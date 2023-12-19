Епископ из Салехарда прибыл в Архангельск

В Архангельском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и епископа Ноябрьского Феодосия, викария Салехардской епархии.

Глава Архангельской митрополии поблагодарил Преосвященного Феодосия за добрую память о служении на Русском Севере, где он долгое время достойно полагал ревностные пастырские труды, и за архипастырское попечение о северянах, духовную связь с которыми владыка Феодосий сохраняет поныне. Митрополит Корнилий пожелал Преосвященному епископу всеукрепляющей помощи Божией в нелегком архиерейском служении, здравия и сил для продолжения высокого архипастырского служения во славу Святой Христовой Церкви.

Епископ Феодосий в свою очередь искренне поблагодарил митрополита Корнилия за теплые слова признательности, взаимно пожелал ему благодатной помощи Христа Вседержителя, Пречистой Богоматери и святых угодников Божиих и заверил Его Высокопреосвященство в молитвенном единстве.