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Епископ из Салехарда прибыл в Архангельск

    В Архангельском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и епископа Ноябрьского Феодосия, викария Салехардской епархии.

    Глава Архангельской митрополии поблагодарил Преосвященного Феодосия за добрую память о служении на Русском Севере, где он долгое время достойно полагал ревностные пастырские труды, и за архипастырское попечение о северянах, духовную связь с которыми владыка Феодосий сохраняет поныне. Митрополит Корнилий пожелал Преосвященному епископу всеукрепляющей помощи Божией в нелегком архиерейском служении, здравия и сил для продолжения высокого архипастырского служения во славу Святой Христовой Церкви.

    Епископ Феодосий в свою очередь искренне поблагодарил митрополита Корнилия за теплые слова признательности, взаимно пожелал ему благодатной помощи Христа Вседержителя, Пречистой Богоматери и святых угодников Божиих и заверил Его Высокопреосвященство в молитвенном единстве. 

06 февраль 10:51 | : Будни / Верую

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