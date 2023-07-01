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Архангельская епархия продолжает сотрудничество с СГМУ

В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с ректором Северного государственного медицинского университета Любовью Горбатовой.

    Разговор посвятили актуальным вопросам взаимодействия епархии с учебным заведением. Любовь Николаевна рассказала архипастырю о планах вуза на предстоящий учебный год, а также о том, как продвигается приемная компания. Глава митрополии пожелал ректору и сотрудникам СГМУ помощи Божией и благословенных успехов в делах.

    Отметим, что взаимодействие епархии и вуза много лет осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в социально-медицинском служении, духовно-нравственном просвещении и воспитательной работе. Архангельская епархия и СГМУ впервые подписали документ в 2004 году, в марте 2020 года действие соглашения было продлено митрополитом Корнилием.

12 август 09:14 | : Будни / Верую

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