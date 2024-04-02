Митрополит Корнилий благословил Сергея Красильникова на докторский труд

В Архангельске состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с главным врачом Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич Сергеем Красильниковым.

Архипастырь выразил Сергею Валентиновичу глубокую признательность за его многолетние добросовестные труды по организации здравоохранения и благословил его образом святого великомученика Пантелеимона.

Сергей Валентинович в свою очередь поблагодарил митрополита Корнилия за теплые слова и постоянную духовную поддержку, а также за содействие в вопросах духовного окормления коллектива больницы, отметив среди прочего служение православных сестер милосердия и деятельность священников, которые приходят на помощь пациентам и врачам.

Глава митрополии и главврач Первой горбольницы выразили взаимную готовность к продолжению дальнейших трудов на благо жителей города Архангельска и всего Русского Севера.