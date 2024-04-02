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Митрополит Корнилий благословил Сергея Красильникова на докторский труд

    В Архангельске состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с главным врачом Первой городской клинической больницы им. Е.Е. Волосевич Сергеем Красильниковым.

    Архипастырь выразил Сергею Валентиновичу глубокую признательность за его многолетние добросовестные труды по организации здравоохранения и благословил его образом святого великомученика Пантелеимона.

    Сергей Валентинович в свою очередь поблагодарил митрополита Корнилия за теплые слова и постоянную духовную поддержку, а также за содействие в вопросах духовного окормления коллектива больницы, отметив среди прочего служение православных сестер милосердия и деятельность священников, которые приходят на помощь пациентам и врачам.

    Глава митрополии и главврач Первой горбольницы выразили взаимную готовность к продолжению дальнейших трудов на благо жителей города Архангельска и всего Русского Севера. 

23 апрель 10:03 | : Будни / Верую

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