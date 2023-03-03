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Ваге Петросян награжден медалью Архангела Михаила

     В епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия и первого заместителя губернатора Архангельской области — руководителя администрации губернатора и правительства региона Ваге Петросяна.

     В повестку встречи вошли вопросы духовного и культурного развития Русского Севера, стороны обсудили различные аспекты взаимодействия Архангельской епархии и областного правительства.

     Митрополит Корнилий выразил Ваге Самвеловичу признательность за постоянную поддержку инициатив епархии и во внимание к трудам наградил его епархиальной медалью Архангела Михаила.

     Ваге Петросян поблагодарил митрополита Корнилия за признательность и заверил в продолжении доброго соработничества на благо Архангельской области.

     «Благодарю Вас за архипастырские труды на ниве приумножения духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей Православия, за милосердие и благотворительность, за отеческую заботу об упрочнении в сердцах людей веры, надежды и любви, — сказал Ваге Самвелович, обращаясь к главе митрополии. — Все Ваше служение на посту митрополита Архангельского и Холмогорского направлено на созидание в нашем обществе мира и согласия. Особенно хочу отметить сложившийся высокий уровень государственно-конфессиональных отношений, который позволяет Церкви, государству и обществу совместно достигать поставленных целей». 

08 март 09:44 | : Будни / Верую

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