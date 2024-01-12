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Митрополит Корнилий раздал рождественские подарки детям Северодвинска

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий вручил сладкие рождественские подарки воспитанникам Северодвинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко».

    Архипастырь поздравил ребят с праздником Рождества Христова и пожелал им помощи от Богомладенца Христа во всех добрых делах.

    Глава митрополии побеседовал с директором центра Сергеем Шуваловым. Сергей Борисович поблагодарил митрополита Корнилия за особое внимание, которое архипастырь уделяет социальному служению, и выразил ему признательность за посещение центра «Солнышко». Митрополит Корнилий пожелал собеседнику и всему коллективу учреждения помощи Божией в нелегком и очень ответственном служении. 

09 январь 10:22 | : Будни / Верую

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