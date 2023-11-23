Архангелогородцы назвали свои лучшие покупки в 2023 году

Лучшей покупкой 2023 года каждый восьмой архангелогородец назвал электронный девайс (13%), в 2022-м смартфоны, планшеты и ноутбуки также лидировали, но с меньшим числом голосов опрошенных (10%).

По 8% респондентов самыми полезными покупками года считают бытовую технику, одежду и обувь. 6% опрошенных рады приобретенным туристическим путевкам. 5% россиян считают удачным приобретением мебель. Покупке недвижимости и автомобиля радуются по 3% респондентов.

2% лучшим приобретением назвали товары для спорта и активного образа жизни. Среди других удачных покупок россияне называли товары для детей, товары для дачи, посуду, книги, новогодние украшения, косметику и парфюмерию, музыкальные инструменты. 16% граждан считают, что в 2023 году их шоппинг не задался.



Мужчины чаще радуются приобретению гаджетов и автомобилей, женщины — покупке одежды, обуви, бытовой техники и мебели.

(фото с https://dzen.ru)