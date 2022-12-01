От смартфонов до путевок. Что покупали россияне в 2022-м

Каждый десятый россиянин самым удачным приобретением 2022 года считает электронный девайс. Среди бесполезных покупок на первом месте одежда и обувь. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Лучшей покупкой 2022 года каждый десятый россиянин назвал электронной девайс. Различные электронные устройства чаще всего радовали покупателей и в прошлом году. Для 9% опрошенных самой полезной стала покупка одежды и обуви. По 5% респондентов радуются удачно купленным турпутевкам и бытовой технике. Приобретением мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов довольны по 3% россиян. По 2% респондентов радуются покупке автомобиля и товаров для спорта и активного образа жизни. Среди других полезных приобретений россияне называли телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности и проч. Каждый четвертый не смог назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году.
Мужчины чаще женщин называли лучшими приобретениями 2022 года электронные устройства, бытовую технику и спорттовары. Женщины же чаще радовались выгодной покупке путевок и мебели.
Бесполезных покупок в уходящем году удалось избежать практически каждому второму россиянину (49%), и это больше, чем год назад. 6% ошиблись с приобретением одежды и обуви. 3% сожалеют о тратах на парфюмерию и косметику. 2% респондентов сочли бесполезной покупкой бытовую технику. О покупке украшений, автомобиля, электронных девайсов, телевизоров и некоторых продуктов (сладостей, излишеств) сожалеют по 1% респондентов. Среди других бесполезных приобретений россияне называли фитнес-абонементы, курсы, книги, подарки, рюкзаки, сигареты, посуду, мебель и проч.
Мужчины чаще сожалеют о покупке автомобилей, смартфонов и телевизоров, женщины — о ненужной одежде, обуви и косметике.