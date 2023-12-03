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Архангелогородцы назвали самые бесполезные покупки уходящего года

Только каждый третий архангелогородец в уходящем году избежал приобретения бесполезных вещей (32%), год назад — каждый второй.

Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, «умных» колонок) недовольны 12% опрошенных: «Купил смартфон, а через неделю вышла новая версия». По 8% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (в т. ч. капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха). 6% — продуктов питания («Яйца по 150»; «Бисквитные пирожные, ибо я из-за них набирал лишний вес»; «На сочинском рынке набрали много морепродуктов, которые потом пропали»; «150-ая чашка кофе»).

4% жителей Поморья сочли бесполезными покупками парфюмерию и косметику. О тратах на автомобиль, украшения и телевизор сожалеет по 1% опрошенных.

Другими неудачными приобретениями северяне сочли ценные бумаги, посуду, авиабилеты, билеты в театр, спортивный инвентарь, товары для детей, дачу, мебель.

 Мужчины чаще женщин недовольны покупкой гаджетов. Женщинам же чаще не нравились купленные вещи, обувь и косметика.

(https://smolnarod.ru/sn/v-smolenskom-magazine-gorozhan-vynuzhdayut-pokupat-nenuzhnye-veshhi/)

21 декабрь 08:05 | : Будни

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