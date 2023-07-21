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76% архангелогородцев считают "черную пятницу" надувательством

За три года количество россиян, которые считают скидки в «черную пятницу» обманом, возросло на четверть.

По мнению лишь 9% архангелогородцев, «черная пятница» — это скорее честное снижение цен. 76% респондентов считают ноябрьскую распродажу обманом. По сравнению с 2020 годом критикующих «черную пятницу», стало больше на четверть (три года назад таковых было 60%).

 Мужчины чаще женщин называют большую распродажу в ноябре нечестной акцией: 81% против 69%. Респонденты старше 45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе. Люди с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — чаще граждан с меньшей зарплатой.

 Как и в прошлом году, 71% не будет приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый.

 Средняя сумма, которую северяне готовы потратить в «черную пятницу», по сравнению с прошлым годом выросла на 6 000 рублей и составляет 17 500 рублей. Больше денег  тратили в ноябрьскую распродажу только в 2021 году — в среднем 18 500 рублей.

 3 из 10 опрошенных в «черную пятницу» планируют покупать бытовую технику и электронику. Приобрести одежду со скидками хотят 19% респондентов, гаджеты — 14%. По 7% планируют купить косметику и обувь, по 5% — товары для дома и мебель. Товары для детей и продукты питания в черную пятницу планируют купить по 2% респондентов.

02 ноябрь 08:01 | : Будни

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